La curiosa anécdota de una influencer con más de un millón de seguidores: "Me bebí mi propio pis por no tomarme un plato de garbanzos"

La influencer Elena Gortari, con más de un millón de seguidores en TikTok, ha compartido una insólita anécdota de su infancia durante una entrevista con el creador de contenido Rubén Avilés. Con total naturalidad, Gortari confesó que a los siete años decidió beber su propia orina como plan para evitar comer garbanzos en el comedor escolar. La tiktoker explicó que junto a una amiga idearon la estrategia para "ponerse enfermas" y así acceder a la dieta blanda con arroz blanco y jamón de york.

El desarrollo y colapso del plan

Gortari detalló cómo ejecutó su peculiar plan: "Cogí una taza, hice pis, un poquito, y dije: 'venga, va, do it for the garbanzos'". La joven admitió que el sabor era "asqueroso" y desaconsejó la experiencia. El relato tomó un giro aún más humorístico cuando confesó que intentó engañar a su hermana ofreciéndole el contenido como si fuera agua, pero su hermana inmediatamente detectó el engaño.

La anécdota culminó con una decepción doble para la entonces niña: no solo no consiguió enfermar como esperaba, sino que su amiga no había llevado a cabo la misma idea. Al día siguiente, Gortari se encontró con que tenía que comerse los "malditos garbanzos" después de todo. La influencer cerró la historia con filosofía: "Y eso me define como persona, yo creo. No me avergüenzo, o sea, cosas que pasan".