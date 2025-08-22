Dani Mateo, tajante sobre los "influencers" que pagan impuestos en Andorra: "Es para darles con la mano abierta"

El presentador Dani Mateo ha intervenido en el discurso sobre la decisión de algunos "influencers" de trasladar su residencia fiscal a Andorra. La discusión comenzó cuando el creador de contenido RickyEdit acusó a Marina Rivers de hipocresía por denunciar los problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes mientras adquiría una lujosa propiedad, a lo que Rivers respondió cuestionando que él hable de España "si vive en Andorra".

La posición de Dani Mateo

A través de un tuit, Mateo expresó su apoyo a Rivers afirmando que "esta chica es una reina", pero dedicó la mayor parte de su reflexión al complejo tema de la elección fiscal de los creadores de contenido. El presentador mostró cierta comprensión hacia los jóvenes influencers que deciden mudarse a Andorra, argumentando que "es realmente difícil pedirle a un chaval con gorra que renuncie a ganar el doble solo cambiando de ubicación la habitación de la que nunca sale".

Mateo añadió que el atractivo de Andorra se ve reforzado por la posibilidad de disfrutar de entornos naturales "como si fuese una pequeña Heidi neoliberal", sumado al desgaste de la imagen política española por los casos de corrupción. Sin embargo, el presentador realizó una clara distinción entre quienes eligen quedarse en España y aquellos que dan lecciones desde Andorra: "Lo de que los 'Andorraners' nos den lecciones de moral es para darles con la mano abierta hasta ponerles la gorra del derecho". Mateo cerró su intervención con dos hashtags que reflejaban el tono irónico de sus palabras: #StopViolencia #PeroDanGanas.