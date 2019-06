De profesión, atleta de e-sport

En fila cual peregrinos desfilando por la catedral de Santiago. En orden, sí, pero cargados de petates con todo lo necesario para pasar el fin de semana en Feria de Madrid. Aunque sus planes son muy distintos a los de quienes recorren el Camino. Ellos vienen a jugar y jugar, o a ser espectadores de algunas de las competiciones de Gamergy, el mayor evento de e-sport de España, que organiza Ifema y LVP (Grupo Mediapro). En esta décima edición se espera superar los 50.000 asistentes del año pasado. Porque cada vez son más. Todos amantes de los videojuegos y muchos ya profesionales de élite.

Vienen a participar, a ponerse a prueba, a jugar, a disfrutar, y si pueden, ganar alguna de las finales de la Superliga Orange, o Stars Battle Royale, la referencia de los youtubers más importantes de habla hispana, uno de ellos El Rubius, que ya ha confirmado. Más de 33 mil metros cuadrados entre los pabellones 4 y 6, dedicados exclusivamente a la competición, con pasión, diversión y con nuevos desafíos. Y también, para llevarse alguno de los premios en metálico, hay una bolsa de 100.000 euros, la más grande de la historia del evento.

Las cifras del evento

En total se juegan 17 torneos semiprofesionales, para conseguir estar en la élite con las estrellas del mañana. Hay 2.800 localidades para los aficionados en sus dos estadios. 2.000 en el Orange Stadium y 800 en el Orange Arena. Más de 100 jugadores profesionales. Acoge campeonatos de «Fortnite» y «League of Legends (LoL)», «Call of Duty» y «FIFA19». Otros atletas procedentes de otras disciplinas como Borja Iglesias y Sergio Reguilón, futbolistas del RCD Espanyol y del Real Madrid, no se pierden la cita para darlo todo en Fortnite.

El domingo, cuando termine todo, habrá dos campeones de liga de la máxima competición nacional de CS:GO y de Clash Royale, la Superliga Orange, que llega a su fin en Gamergy. El premio, suculento porque la bolsa supera los 15.000 euros. Además, 150 influenciers harán de Gamergy su punto de encuentro. Y por supuesto, la ración de League of Legends al más alto nivel.

Los «mantas» también tienen su espacio. El sábado, de 11 a 14h los peores jugadores de LoL de España se dan cita para competir por el honor de ser el mejor entre los peores. Es la «Supercopa de los Hierros». Ante 1.000 espectadores podrán demostrar cómo fallas «ultis» o si eres el rey de los «flashes» contra el muro (todo muy en la jerga de gamers).

Los deportes electrónicos son uno de los sectores más prometedores del mundo de los video-juegos. Los campeonatos se retransmiten en internet (Twitch es el más importante con millones de usuarios) o en grandes estadios con público en directo, como si fuera un evento de deportes al uso.

Según datos de la consultora Newzoo, España aportó en 2018 6,9 millones de audiencia a este tipo de eventos. En todo el mundo los deportes electrónicos crecieron un 13,8 % de audiencia, hasta alcanzar los 370 millones de espectadores. Para 2021 se calcula que la audiencia llegue a los 557 millones.

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP), propiedad de Mediapro, es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de e-sports en lengua hispana. Tiene sedes en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, México y Londres se halla presente en más de 30 países. A lo largo de los tres días hay una fanzone –un punto de encuentro entre aficionados e ídolos–, lugar donde no faltan sorteos, concursos y fan meetings. La mayoría de las competiciones se podrán seguir en directo en streaming.

Para ganar hay que ejercitar

Igual que los grandes deportistas, según el Colegio Profesional de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, los «gamers» necesitan hacer un calentamiento previo de cara a pasarse varias horas frente a una pantalla, una partida tras otra. Mover el cuello, los ojos y los hombros es primordial. Como también lo es levantarse de la silla con frecuencia, cambiar de postura cada cierto tiempo, hidratarse o andar.

No hay que olvidar lo importantes que son los ejercicios de movilidad de las muñecas y los dedos, así como hacer calentamientos directamente con el mando, repitiendo algunas de las secuencias que vamos a utilizar.