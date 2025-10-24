Decenas de pasajeros mueren calcinados tras el incendio de un autobús de lujo en la India

Un autobús de pasajeros quedó envuelto en llamas tras una colisión mortal en el sur de la India, provocando la muerte de al menos 25 personas y dejando múltiples heridos, según confirmaron fuentes policiales. El trágico suceso tuvo lugar en Chinnatekuru, una localidad del distrito de Kurnool, en el estado de Andhra Pradesh, mientras el vehículo cubría la ruta entre Hyderabad y Bengaluru con 44 pasajeros a bordo.

El accidente se desencadenó cuando una motocicleta impactó contra el autobús, quedando atrapada bajo su estructura. El roce generó una chispa que, en cuestión de minutos, convirtió el vehículo en una bola de fuego incontrolable. El conductor intentó sofocar las llamas con un extintor, pero el fuego se propagó con tal rapidez que impidió cualquier intento de rescate inmediato.

Testigos y supervivientes describieron escenas de pánico absoluto. Algunos pasajeros lograron escapar rompiendo ventanas y lanzándose a la carretera, mientras otros quedaron atrapados entre las llamas. Quince personas fueron rescatadas con vida, aunque presentan lesiones y quemaduras de diversa gravedad.

El oficial Vikrant Patil, presente en el lugar, calificó el escenario como “una escena de absoluta destrucción”. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia y forenses para identificar a las víctimas y reconstruir los hechos.

Tanto el primer ministro Narendra Modi como el líder regional N. Chandrababu Naidu expresaron su profundo pesar por la tragedia. Las investigaciones preliminares se centran en esclarecer las causas exactas del siniestro y evaluar si hubo fallos en los protocolos de seguridad.

Este nuevo accidente se suma a una preocupante serie de siniestros viales en el país, que ponen en evidencia las carencias estructurales en materia de transporte y seguridad. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva y medidas para evitar que tragedias como esta se repitan.