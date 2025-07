Desarrolla tu pensamiento crítico y aprende a contrastar lo que ves en internet

Una noticia impactante, un titular alarmante, cientos de reacciones… y un bulo detrás. ¿Te ha pasado?

El nuevo episodio de Amibox arranca con una escena cotidiana, un joven ve en redes sociales que se han cancelado todos los festivales de verano. ¿Es cierto? ¿Es una exageración? ¿Es directamente falso?

Ahí es donde entra el pensamiento crítico, una habilidad cada vez más esencial para movernos con seguridad en el mundo digital.

¿Qué es el pensamiento crítico y por qué lo necesitas?

El pensamiento crítico es la capacidad de recopilar, analizar y contrastar información antes de aceptar algo como verdadero.

Es esa pausa necesaria entre recibir una noticia y compartirla. Supone escuchar, hacerse preguntas, buscar datos, entender diferentes puntos de vista… y, sobre todo, formar una opinión propia basada en hechos, no en titulares.

Vídeo: La ventaja de cuestionarse todo. El pensamiento crítico

Aprende a identificar los bulos antes de que te la cuelen

Para entrenar el pensamiento crítico, hay que empezar por lo básico. Identifica el problema, busca distintas fuentes, comprueba si son fiables, y no tomes decisiones en caliente. Muchas veces, nuestro estado de ánimo puede sesgar el juicio.

Hazte preguntas: ¿Qué haría yo en esta situación? ¿Qué opinan otras personas? ¿Estoy dejando que mis prejuicios decidan por mí?

Cuanta más información contrastes, mejores decisiones tomarás.

Cambiar de opinión también es pensamiento crítico

Una de las claves que destaca el vídeo es que no pasa nada por cambiar de opinión. Cuestionarse, dudar, replantearse ideas… eso también es pensar de manera crítica. No se trata de llevar siempre la razón, sino de buscar la mejor conclusión posible en cada momento.

Además, desarrollar esta habilidad ayuda en muchos aspectos, ya que mejora la toma de decisiones, la resolución de problemas y fortalece tu independencia de criterio.

Un ejemplo claro

La noticia de que se iban a cancelar todos los festivales de verano resultó ser falsa. Un simple bulo viral que, de no haberse cuestionado, habría sembrado confusión. Solo al buscar en otras fuentes y contrastar versiones se llega a la verdad.

Por eso, cada vez que leas algo impactante, recuerda, cuestionar no es desconfiar, es protegerte.

Tú decides qué creer y qué compartir

El episodio concluye con un mensaje importante: no caigas en la trampa de lo viral. No compartas antes de comprobar. Entrenar tu pensamiento crítico no solo te protege a ti, también ayuda a frenar la desinformación que tanto circula en internet.

Así que la próxima vez que leas algo sorprendente… duda. Pregunta. Contrasta. Porque pensar, en realidad, nunca pasa de moda.