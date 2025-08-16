Acceso

“Desayuna en 20 minutos o paga 6 euros”: el cartel que convierte sentarse en un lujo y culpa al cliente por perder tiempo

La polémica norma de un restaurante que impone recargos, limita las conversaciones y transforma la terraza en una zona de alto riesgo para el buen trato

El restaurante acaba de inaugurar su terraza en el número siete de la calle Génova
La polémica norma de un restaurante que impone recargos, limita las conversaciones y transforma la terraza en una zona de alto riesgo para el buen tratoAmicitia
Diego Real
El verano es la temporada dorada para la hostelería: mesas llenas, terrazas a rebosar y una oportunidad única para hacer caja. Pero en la carrera por maximizar beneficios, algunos establecimientos están cruzando líneas que los clientes no están dispuestos a tolerar.

Un restaurante ha encendido la polémica al colocar un cartel en su terraza que impone restricciones de tiempo y penalizaciones económicas, desatando un aluvión de críticas en redes sociales.

Difundido por la cuenta de Twitter @soycamarero, el cartel establece un límite de 20 minutos para desayunar en la zona exterior, alegando “motivos de aforo”. Pero lo que ha indignado a muchos es lo que viene después: un recargo de seis euros por persona por cada hora extra, incluso si el consumo no alcanza ese importe, y la prohibición explícita de “reuniones vecinales o de trabajo”. Un mensaje que, lejos de invitar a disfrutar, parece diseñado para espantar.

Las redes sociales han ardido. Usuarios cuestionan si el tiempo límite incluye la espera para ser atendidos, y denuncian que la medida convierte la experiencia en una carrera contrarreloj. “¿También cuentan lo que tardan en servir?”, se preguntan muchos, señalando la incoherencia del sistema.

