“Desayuna en 20 minutos o paga 6 euros”: el cartel que convierte sentarse en un lujo y culpa al cliente por perder tiempo

El verano es la temporada dorada para la hostelería: mesas llenas, terrazas a rebosar y una oportunidad única para hacer caja. Pero en la carrera por maximizar beneficios, algunos establecimientos están cruzando líneas que los clientes no están dispuestos a tolerar.

Un restaurante ha encendido la polémica al colocar un cartel en su terraza que impone restricciones de tiempo y penalizaciones económicas, desatando un aluvión de críticas en redes sociales.

Difundido por la cuenta de Twitter @soycamarero, el cartel establece un límite de 20 minutos para desayunar en la zona exterior, alegando “motivos de aforo”. Pero lo que ha indignado a muchos es lo que viene después: un recargo de seis euros por persona por cada hora extra, incluso si el consumo no alcanza ese importe, y la prohibición explícita de “reuniones vecinales o de trabajo”. Un mensaje que, lejos de invitar a disfrutar, parece diseñado para espantar.

Las redes sociales han ardido. Usuarios cuestionan si el tiempo límite incluye la espera para ser atendidos, y denuncian que la medida convierte la experiencia en una carrera contrarreloj. “¿También cuentan lo que tardan en servir?”, se preguntan muchos, señalando la incoherencia del sistema.