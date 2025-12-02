Desciende el número de matrimonios infantiles en Marruecos, pero aún se celebran más de 9.000

El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, informó ante la Cámara de Representantes de un descenso de los matrimonios infantiles, de 26.298 casos en 2017 a 8.955 en 2024. En respuesta a una pregunta oral, destacó que el número de solicitudes de matrimonio infantil ha disminuido en alrededor de 20.000 y que reflejan una mayor conciencia de la gravedad de este fenómeno.

El ministro señaló que en 2020 se registraron unas 11.830 solicitudes en zonas rurales, en comparación con 4.527 en zonas urbanas. Esta tendencia a la baja continuó en 2023, con un total de 9.021 solicitudes, de las cuales solo 2.880 se registraron en zonas urbanas.

Subrayó que el matrimonio infantil es una cuestión de cultura y pidió una mayor concienciación sobre el papel de las niñas en la sociedad y la necesidad de ofrecerles todas las oportunidades para su desarrollo.