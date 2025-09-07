El desconocido trabajo en auge en los pueblos: “Si lo haces medio bien, te va a funcionar seguro”

Buscar trabajo no es tarea sencilla en España. Algunas profesiones están masificadas y muchas ofertas dejan demasiado que desear tanto a nivel de sueldo como de condiciones laborales. Muchos deciden emigrar hacia las grandes ciudades en busca de ese puesto soñado en lo que han estudiado. Sin embargo, encontrarlo no siempre es posible y muchas personas vuelven al pueblo para intentar arrancar un negocio de cualquier tipo para sobrevivir.

También es difícil encontrar el adecuado para tener éxito, pero siempre es posible haciendo las cosas bien. Algunos tienen mucha competencia, pero otros son prácticamente desconocidos y puede ser una gran oportunidad para salir adelante. Berto, un agricultor que es un habitual creador de contenido en redes sociales, ha desvelado un trabajo que no es muy conocido, pero que, a su modo de ver, es una gran oportunidad de negocio en la actualidad.

Este es el trabajo recomendado por un agricultor

"Vamos a hablar de un trabajo del que nadie habla y no entiendo por qué", adelanta nada más comenzar su vídeo. El agricultor desvela que la posibilidad de éxito es muy alta: "Si lo haces medio bien, te va a funcionar seguro". Comienza a enumerar distintos tópicos que se repiten: "En los pueblos no hay trabajo. No sé qué montar en el pueblo. Me tengo que ir a la ciudad a montar algo". Rápido rompe con esas expresiones: "Te voy a decir un trabajo que puedes montar en tu pueblo y no vas a tener competencia prácticamente".

Eso sí, hace un aviso: "Está claro que si lo quieres montar desde el sofá de tu casa sí que no vas a tener trabajo. Vas a tener que trabajar y esforzarte mucho". Tras ello, empieza a dar pinceladas del empleo al que se refiere: "En muchos sectores tenemos cada vez más tecnología, incluido el campo y la ganadería, aunque parezca que no". Una vez hace esa mención, revela el trabajo al que se refiere: "Estoy hablando de servicios agrícolas de fontanería en el campo".

¿En qué consisten los servicios agrícolas de fontanería?

No se queda ahí, sino que sigue explicando la función de la fontanería agrícola: "Cada vez está todo más automatizado y tienes que tener algo de formación para poder montar este tipo de riegos". Sin embargo, no es complicado: "Con algo de formación, ganas y esfuerzo es muy sencillo encontrar trabajo de ello". Pone el ejemplo de una empresa en concreto: "Una que lo está haciendo muy bien es la de 'iriego'".

Detalla su trabajo: "Esta empresa se dedica a gestionar comunidades regantes y ya cuentan en plantilla con más de 100 personas". Así fue su visita: "Nos enseñaron una de las comunidades de regantes que llevaban". Fue mostrando sus instalaciones para después enseñar una gala en la que premian a sus propios trabajadores y algunos agricultores. Esta empresa reavivó su ilusión: "Cuando ves este tipo de cosas que suceden en pueblos te da por pensar: unos huyen y otros ven una oportunidad muy buena en el pueblo".