Desmantelada en el norte de Marruecos una organización clandestina de cambio de divisas vinculadas al narcotráfico

Las autoridades marroquíes han descubierto una de las mayores redes clandestinas de cambio de divisas que operan en ciudades del norte del páis, en particular en Nador y Tetuán, al margen de toda regulación legal. La red gestionaba transacciones que se sospecha proceden de actividades delictivas transnacionales, especialmente al narcotráfico.

Las investigaciones iniciales revelaron que la red operaba a través de canales opacos, ejecutaba operaciones de cambio masivas al margen de las instituciones reguladoras, lo que plantea interrogantes sobre el origen de los fondos y las rutas que seguían. La operación, liderada por la Oficina de Cambio y la Administración de Aduanas, dio como resultado la incautación de una importante cantidad de moneda extranjera, principalmente euros y dólares, además de cantidades limitadas en libras esterlinas.

Las investigaciones también revelaron que la red prestaba servicios paralelos a especuladores de criptomonedas mediante la conversión de dírhams a divisas extranjeras fuera del sistema financiero oficial.

Equipos de la Oficina de Cambio, en coordinación con diversas agencias de seguridad, continúan las investigaciones con los principales sospechosos para descubrir la red y sus posibles socios.