Acceso

Sociedad

Incendios

Detenida una mujer de Carballo (La Coruña) en relación con 11 incendios forestales

Operación Monte Fumeiro

Bombero del Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña, coopera en labores de extinción de incendios en la provincia de Ourense.REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE A CORUÑAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma18/08/2025
Bombero del Consorcio Provincial Contraincendios de La CoruñaDIPUTACIÓN DE A CORUÑAEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Una mujer del municipio coruñés de Carballo (La Coruña) sido detenida por la Guardia Civil en relación con once incendios forestales.

Fueron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, los que arrestaron a esta mujer, dentro de la operación Monte Fumeiro.

Según explica el instituto armado en un comunicado, la operación comenzó a raíz de un incendio que se registró el pasado 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo.

Además de ese fuego, en la misma zona se declararon otros diez incendios los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto.

Fueron fuegos de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción pero obligaron a una vigilancia permanente de la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia.

La Guardia Civil logró identificar a la presunta autora de esos incendios, que fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas