Detenido un anciano por encerrar en un baño a un hombre con discapacidad para violarlo

La Policía Nacional detuvo el martes a un anciano acusado de encerrar a un hombre con discapacidad en los baños públicos de la Estación Intermodal de Palma para agredirlo sexualmente, aunque, tras un forcejeo, la víctima pudo huir y pedir ayuda al personal de seguridad.

En un comunicado este miércoles, la Policía Nacional ha detallado que el cuerpo recibió una llamada al 091 para que fuera a la estación, donde los vigilantes tenían retenido a un hombre septuagenario como presunto autor de una agresión sexual a una persona con discapacidad.

La víctima fue requerida por el individuo en uno de los aseos individuales de los baños de la estación y, una vez allí, trató de obligarlo a desarrollar una práctica sexual.

El agredido se negó e intentó huir, aunque no podía porque el denunciado cerró la puerta y le impidió la salida, a la vez que insistía en su petición, lo que derivó en un forcejeo que permitió a la víctima escapar y pedir ayuda.

Los agentes se entrevistaron con los vigilantes de seguridad, quienes relataron que la víctima abandonó los aseos de la estación a la carrera mientras pedía ayuda.

Poco después, los vigilantes, tras entrar en el baño, pudieron observar al presunto autor aún con los pantalones bajados y los genitales a la vista.