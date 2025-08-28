Detenido en Calahorra (La Rioja) un joven de 22 años por intentar asesinar a su pareja

La Guardia Civil ha detenido en Calahorra (La Rioja) ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y quebrantamiento de una orden de protección contra su pareja sentimental.

La actuación se produjo tras una llamada de alerta recibida en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en La Rioja (062), que informaba de un posible caso de violencia de género en el interior de una vivienda del municipio. Varias patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al lugar.

A su llegada, los agentes encontraron a la víctima en un evidente estado de nerviosismo y con marcas visibles en el cuello. Según relató, convivía con su pareja desde hacía cuatro meses, a pesar de que sobre él recaía una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a ella.

La agresión se habría producido después de que ella comunicara a su pareja que no deseaba continuar con la relación. El hombre la introdujo por la fuerza en un dormitorio, sacó un cuchillo que llevaba oculto e intentó clavárselo en varias ocasiones mientras la sujetaba por el cuello con la intención de estrangularla.

La mujer consiguió escapar de la habitación, instante en el que el agresor prendió fuego a un cesto de ropa antes de abandonar la vivienda.

La gravedad de los hechos motivó un amplio despliegue policial en la localidad para localizar al sospechoso, que fue finalmente detenido. Los agentes incautaron el cuchillo utilizado y realizaron la inspección ocular en la vivienda.

El detenido fue puesto a disposición del Equipo VioGen de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias. En la mañana de ayer, pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.