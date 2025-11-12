El detenido por contactar con menores para tener citas sexuales en Cantabria es profesor de un colegio

Un hombre de 43 años, profesor del CEIP Marina de Cudeyo, ha sido detenido en Torrelavega por hacerse pasar por una persona mucho más joven en redes sociales para contactar con menores de edad, ofreciéndoles dinero o regalos a cambio de citas con fines sexuales, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico a Ep. El Servicio de Inspección de Educación está trabajando en el asunto

La investigación comenzó la noche del 7 de noviembre, cuando una madre denunció que su hija de 13 años había sido contactada a través de una red social por un perfil con la foto de un joven, aparentemente mayor de edad, con el objetivo de concertar una cita sexual. Posteriormente se identificó que otras tres menores habían sido abordadas por el mismo perfil con fines similares.

El dispositivo policial se estableció en Torrelavega el 8 de noviembre, lo que permitió localizar y detener al sospechoso, acusado de tentativa de agresión sexual y delitos relacionados con la prostitución y corrupción de menores. Durante la detención se comprobó que el hombre se había hecho pasar por alguien más joven, y los agentes intervinieron material informático tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, pendiente de análisis judicial.

El detenido permaneció en la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega y posteriormente fue puesto en libertad tras pasar a disposición judicial. El Servicio de Inspección de Educación del Gobierno autonómico está investigando el caso, y el consejero de Educación, Sergio Silva, ofrecerá declaraciones sobre el asunto.