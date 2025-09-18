Detenido un hombre en búsqueda y captura que conducía sin carné, drogado y con la ITV caducada

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre en búsqueda y captura que dio positivo en cocaína, opiáeceos y metanfetaminas, conducía sin puntos en el carné, y su vehículo tenía la ITV caducaba.

El varón, de 43 años, circulaba por la avenida Ojáiz, sobre las 20.30 horas de este miércoles, cuando agentes que realizaban un control le dieron el alto.

Al solicitarle la documentación comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda, detención y personación dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Santander.

Una vez identificado, se verificó también que el hombre había perdido todos los puntos de su carné y no había recuperado su licencia.

Tras estas comprobaciones fue detenido, instruyéndose las diligencias judiciales por dos supuestos delitos, uno contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso de conducción, y otro contra la Administración de Justicia (estar reclamado por la justicia).

También fue denunciado administrativamente tras dar positivo en drogas y su vehículo, con la ITV caducada, fue retirado al depósito municipal, ha informado en un comunicado la Policía Local.

Además de este hombre, la Policía detuvo también este miércoles por la tarde a otros dos hombres, de 25 y 43 años, reclamados por la justicia, uno en Zaragoza y otro en Oviedo.

Ambos habían solicitado albergue en el Centro de Acogida Princesa Letizia, en Candina.