Detenido un hombre como responsable del incendio de Carballeda de Avia (Orense) que arrasó 3.200 hectáreas

La Guardia Civil de Orense ha detenido a un hombre, de 33 años vecino de Carballeda de Avia, como presunto autor de un incendio forestal que arrasó 3.200 hectáreas.

Según ha informado el Instituto Armado, el fuego comenzó a las 16.28 horas del día 15 de agosto en la parroquia de Vilar de Condes y afectó a los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados.

Así, en el marco de la Operación 'Covelo' desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, los agentes realizaron un informe técnico en el que descartaron que el fuego se había producido por causas naturales, por lo que comenzaron una investigación.

Este fuego, ha continuado la Guardia Civil, puso "en grave riesgo" la vida de las personas ya que tuvieron que evacuar y confinar núcleos de población, así como daños en diferentes edificaciones, entre ellos cuatro viviendas.

Además, para hacer frente a las llamas fueron necesarios medios humanos, terrestres y aéreos de diferentes comunidades autónomas y estatales.

El Instituto Armado, con motivo de la oleada de incendios que arrasó Galicia este verano, especialmente la provincia de Ourense, creó un equipo multidisciplinar para realizar las investigaciones necesarias.