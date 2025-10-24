Detenido un hombre que acosó a una mujer que conoció por internet y que se negó a tener una relación con él

La Guardia Civil del Puesto de Muros investiga a un vecino de Gondomar como presunto autor de un delito de suplantación de identidad, otro de acoso y un tercero de amenazas.

Según explican en un comunicado, los hechos ocurrieron a raíz de las denuncias interpuestas por la víctima en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Muros, comunicando haber sufrido hostigamiento y amenazas telemáticamente.

Indicó que conoció al supuesto autor de los ilícitos a través de una conocida red social. Tras rechazar las pretensiones del investigado de mantener una relación, este comenzó a acosarla por teléfono, negándose nuevamente la víctima a mantener una relación. Ante esta nueva negativa, el varón realiza pedidos de comida masivos, a nombre de la perjudicada, en diversos locales de hosteleros tanto de Galicia como de otras comunidades autónomas, utilizando un número de teléfono oculto, pedidos que nunca fueron recogidos ni abonados.

En el transcurso de la investigación iniciada, tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor de los ilícitos.

Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a la investigación de este varón como presunto autor de un delito de suplantación de identidad, otro de acoso y un tercero de amenazas.