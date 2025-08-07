Detenido un menor que intentó agredir sexualmente a una turista en un hotel de Tenerife

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 16 años que presuntamente intentó agredir sexualmente a una turista de 22 años en un hotel en Arona, en el sur de Tenerife.

El atacante se encontraba de vacaciones con su familia en la isla, detallan fuentes de la comisaría provincial.

El intento de agresión sexual tuvo lugar en la puerta de una de las habitaciones del hotel, donde la víctima, al acceder a su alojamiento, fue abordada por un individuo que consiguió colarse tras ella en la habitación.

La joven logró resistirse, gritó e impidió que el atacante pudiera cerrar la puerta, lo que finalmente le hizo desistir y huir del lugar.

El ataque se produjo en plena hora punta y en una planta transitada del hotel.

Las cámaras de seguridad permitieron a los agentes reconstruir la secuencia de los hechos y seguir la pista del sospechoso hasta localizarlo y detenerlo en la piscina de un hotel próximo en el cual se encontraba hospedado y de vacaciones.

Ante la gravedad de los hechos, se decretó su ingreso en un centro especializado para menores infractores donde permanecerá bajo custodia, sin posibilidad de abandonar la isla y a disposición de la Fiscalía.