Detenidos los cuatro patrones de dos pateras-taxi llegadas desde Argelia
Transportaron a 40 personas, entre ellas un menor y contaban con experiencia por viajes anteriores
Agentes de la Policía Nacional de Ibiza han detenido a dos patrones de patera que transportaban a 17 inmigrantes y a
otros dos que lo hacían con otra patera de 23 desde Argelia hasta las costas españolas, en un intento de facilitar el tráfico ilegal de personas. Se ha constatado que estos patrones tenían experiencia previa en travesías y que se han utilizado para realizar múltiples viajes entre Argelia y España.
El pasado 27 de octubre, Salvamento Marítimo rescató a 17 migrantes varones, todos de origen argelino, a 53 millas al sur de Formentera. En otro caso, la Guardia Civil localizó una patera con 23 ocupantes a bordo en la costa de Formentera, 22 varones adultos de origen argelino y un menor.
Las embarcaciones, de unos 6 metros de eslora, contaban con motores de la marca Yamaha, y se utilizaban como patera-taxi para transportar a inmigrantesa. Los patrones fueron detenidos como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y han sido puestos a disposición judicial, donde se ha decretado el ingreso en prisión provisional por estos hechos.
