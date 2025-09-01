Detenidos dos menores tunecinos en París con joyas por valor de ocho millones de euros

Dos adolescentes tunecinos, de 16 y 17 años, que se encontraban ilegalmente en Francia, han sido arrestados en un control en la estación de Lyon de París (distrito 12), tras descender de un tren TGV procedente de Lyon. La policía descubrió que portaban joyas con un valor estimado de unos 8,1 millones de euros. Los dos sospechosos fueron puestos bajo custodia y la investigación por "robo organizado" se encomendó a la brigada antibandidaje (BRB) de la policía judicial parisina, según informó la fiscalía.

El caso comenzó gracias a la experiencia de los agentes de policía de la Brigada Red de Île-de-France (BRF), al detectar a dos adolescentes que parecían preocupados. Decidieron realizar un control de identidad. Uno de los menores estaba armado con un cuchillo. Los agentes descubrieron que también tenía algo escondido en la entrepierna. "El sospechoso les dio un calcetín que había escondido en su ropa interior », declaró una fuente cercana a la investigación. "En el interior, descubrieron numerosas joyas: anillos, collares y un reloj Rolex de lujo", informa Actu17 .

El segundo sospechoso llevaba una maleta. En su interior, la policía descubrió varias joyas. Investigadores de la Brigada de Investigación de Iniciativa (BEI) del distrito 11 se encargaron de la investigación y, tras una evaluación inicial del valor de las joyas descubiertas, la fiscalía de París decidió finalmente remitir la investigación a la BRB.

En total, los investigadores se incautaron de siete anillos, cuatro pulseras, cuatro collares y tres pares de pendientes, además del reloj de lujo. Se sospecha que estos objetos fueron robados en Suiza y pretendían venderlos en París. Los dos tunecinos, que se cree que son personas sin hogar, ya son conocidos por la policía francesa.