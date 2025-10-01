Detenidos en Santander un matrimonio y su hijo de 17 años tras agredirse en plena calle

La Policía Local de Santander ha detenido a un matrimonio y a su hijo de 17 años tras mantener una discusión y agredirse mutuamente en plena calle. Los hechos ocurrieron el martes sobre las 13.40 horas en la calle Madre Soledad de la capital cántabra.

El hombre, de 49 años, fue interceptado tras los hechos cuando conducía un vehículo. Los agentes le solicitaron realizar la prueba de alcoholemia, a lo que se negó de forma repetida y "tajante", informa Ep.

Por ello, fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género --por la agresión-- y se instruyeron diligencias judiciales contra él como autor de dos delitos contra la seguridad vial: uno por negarse a la alcoholemia y otro por conducir bajo los efectos del alcohol. Su vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz. También la Policía Local detuvo a la mujer, de 45 años, y al hijo por presuntos delitos de violencia doméstica.

Heridas dos conductoras

Por otra parte, este martes resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico dos conductoras, una de 33 y otra de 29 años, que tuvieron que ser trasladadas en Valdecilla.

El primero se produjo sobre las 18.40 horas en la Avenida de Parayas, en una colisión por alcance entre dos turismos, uno de ellos conducido por la mujer de 33 años que resultó herida.

El otro tuvo lugar poco después, sobre las 19.00 horas, en la calle Los Ciruelos, en el Alisal, donde colisionaron dos turismos. Fruto de la colisión resultó herida la conductora de 29 años.