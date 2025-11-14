Detenidos tres jóvenes, dos de ellos menores, por robar a otro menor al que pusieron un cuchillo en el cuello

Tres jóvenes, de 14, 17 y 18 años, han sido detenidos por la Ertzaintza acusados de un robo con violencia e intimidación a un menor ocurrido en octubre en Bilbao. Los arrestados amenazaron a la víctima con un cuchillo y le robaron la cartera, el teléfono móvil y una cadena, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El robo ocurrió el pasado 10 de octubre en el barrio de Santutxu en Bilbao, cuando la víctima, un chico de 16 años, caminaba por la vía pública. Los autores, otros tres jóvenes, abordaron al menor por la espalda.

Uno de ellos le sujetó por el cuello para evitar su huida, y le condujeron hacia una zona más apartada donde otro le colocó un cuchillo en el cuello y le robaron la cartera, el teléfono móvil y una cadena.

El mismo día de los hechos, varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar, recabaron información de la víctima, y localizaron el cuchillo utilizado por los autores. Una vez interpuesta la denuncia, los agentes de la Ertzaintza continuaron con las pesquisas que permitieron identificar a los tres autores, tratándose de dos menores, de 14 y 17 años, y un tercero, de 18 años.

El pasado 28 de octubre los dos menores fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia e intimidación y fueron puestos a disposición de sus progenitores una vez finalizadas las diligencias policiales, a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores.

Este pasado jueves, la Ertzaintza detuvo al tercer implicado acusado de los mismos hechos, que pasó a disposición judicial por la tarde.