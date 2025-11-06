Ni tu detergente ni el suavizante: el verdadero culpable del mal olor de tu ropa y que Mercadona soluciona por 2 euros

Poner fin al persistente olor a humedad en la colada, especialmente en toallas o ropa de deporte, es ahora una misión que puede costar poco más de dos euros. Mercadona ha puesto en el mercado una nueva fórmula bajo su marca Bosque Verde que se presenta como un aliado contra los malos olores que a menudo se resisten a los ciclos de lavado convencionales, sobre todo cuando se utilizan programas de agua fría para ahorrar energía o proteger los tejidos.

De hecho, el problema de fondo no es la suciedad visible, sino la proliferación de bacterias y hongos que no se eliminan a bajas temperaturas. Para atajar esta situación, la cadena de supermercados propone una solución específica de droguería diseñada para higienizar las prendas en profundidad, garantizando una limpieza que va más allá de las manchas y que ataca la raíz del mal olor.

En este sentido, la principal promesa del producto es su capacidad para eliminar el 99,9% de las bacterias y hongos presentes en los tejidos. Esta eficacia se consigue con una composición sin lejía, lo que lo convierte en una opción versátil y apta para cualquier tipo de colada, ya sea ropa blanca, de color o incluso las prendas más delicadas que no soportarían un tratamiento más agresivo.

Modo de empleo y su doble acción higiénica

Asimismo, el uso de este desinfectante textil resulta de lo más sencillo. Las indicaciones del fabricante son claras: basta con añadir tres tapones en el cajetín del suavizante para que el producto actúe durante el ciclo de lavado. Puede emplearse como un complemento al detergente habitual o bien como un sustituto del suavizante, puesto que también deja en la ropa una fragancia fresca y agradable.

Por otro lado, sus beneficios se extienden más allá de la ropa y alcanzan la higiene del propio electrodoméstico. Al actuar directamente sobre los gérmenes que se acumulan en el tambor y los conductos de la lavadora, el desinfectante ayuda a prevenir la formación de malos olores en la máquina, un problema bastante común con el paso del tiempo y el uso continuado. Por 2,10 euros el envase de un litro, se convierte en una opción muy económica para un doble propósito.