Los diez mejores productos de Mercadona según la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta útil no solo para analizar datos financieros o generar contenido, sino también para detectar patrones de consumo.

A partir de valoraciones de clientes, reseñas online y criterios de calidad-precio, la IA ha elaborado una lista con los diez productos más destacados de Mercadona, la cadena de supermercados española que sigue liderando las preferencias de compra en alimentación y cuidado personal.

1. Crema de cacahuete 100 % natural

Este producto de la línea Hacendado se ha convertido en un básico saludable.

La IA lo resalta por su composición sin azúcares añadidos ni conservantes y por su versatilidad en recetas dulces o saladas. Su sabor intenso y textura cremosa la colocan como una alternativa equilibrada a las mantequillas tradicionales.

Nueva Crema de cacahuete de Mercadona larazon

2. Hummus clásico

Las búsquedas de opciones vegetales y rápidas de preparar impulsan este producto. Elaborado a base de garbanzos, aceite de oliva y tahini, el hummus destaca por su aporte proteico y su buen precio.

La IA lo identifica como uno de los preferidos por consumidores que buscan snacks saludables.

3. Lomos de salmón congelado

En el segmento de pescados, se reconoce la calidad y la practicidad de los lomos de salmón congelado. Son ricos en ácidos grasos omega-3 y se conservan sin perder textura ni sabor, lo que los convierte en una opción fiable para comidas equilibradas durante todo el año.

4. Zumo de naranja recién exprimido

Entre las bebidas, el zumo natural de Mercadona sobresale por su sabor y método de envasado en frío, que mantiene la textura de la fruta recién exprimida.

Es uno de los productos que mejor valoraciones obtiene entre quienes buscan opciones sin azúcares añadidos.

5. Sérum facial con ácido hialurónico

Deliplus, la marca de cosmética de Mercadona, lo resalta por su buena relación calidad-precio y por la satisfacción expresada en valoraciones de clientes que notan una piel más hidratada sin sensación grasa.

El Sérum con 12 % de Silicio Orgánico de la marca Sisbela, a la venta en Mercadona. Sisbela

6. Chocolate negro 85 % cacao

El auge de los productos con alto contenido en cacao se refleja en esta elección. Este chocolate es valorado por su intenso sabor y su bajo contenido en azúcares.

7. Pan de molde integral

La IA lo posiciona como un producto básico para quienes priorizan la alimentación equilibrada sin renunciar a la comodidad.

8. Queso curado mezcla reserva

Entre los productos lácteos, este queso curado ofrece sabor y buena maduración a un precio competitivo. Su equilibrio entre calidad artesanal y distribución masiva lo convierte en uno de los favoritos tanto para cocinar como para degustar solo.

9. Guacamole fresco

Los alimentos listos para consumir ganan terreno, y el guacamole de Mercadona aparece como uno de los más populares.

Su textura cremosa y su equilibrio de sabores lo convierten en una increíble opción para aperitivos o acompañamientos rápidos.

Crema de guacamole Hacendado La Razón

10. Pizza de jamón y queso

La IA cierra la lista con un producto clásico, la pizza je jamón y queso. Una de las comidas preparadas más vendidas de la cadena.

Cómo se seleccionaron los productos

La inteligencia artificial utilizada para este análisis tiene en cuenta distintos factores que reflejan los hábitos y preferencias de los consumidores actuales.

Para determinar cuáles son los productos mejor valorados de Mercadona, el sistema analiza de forma conjunta las opiniones y valoraciones de los clientes en plataformas digitales, la frecuencia con la que se compran determinados artículos y la recurrencia en su consumo.

También evalúa la relación entre la calidad percibida y el precio, un aspecto esencial en un contexto en el que los compradores buscan cada vez más equilibrio entre ambas variables.

Además, el modelo considera las tendencias alimentarias predominantes, que apuntan hacia una mayor demanda de productos naturales, saludables y prácticos, capaces de adaptarse a todo tipo de circunstancias.

Un reflejo del consumidor actual

La IA identifica una tendencia clara, los consumidores buscan calidad accesible, practicidad y una composición más natural.

Mercadona, a través de sus marcas Hacendado y Deliplus, ha sabido adaptarse a esa demanda, consolidando su posición como referente en el mercado español.