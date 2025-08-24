Dignos herederos de Lupin: roban 400.000 euros en lingotes y monedas de un apartamento de París, luego escapan por los tejados

Un robo extraordinario ha ocurrido el pasado sábado en un apartamento ubicado en el boulevard Saint-Jacques, en el 14º distrito de París. Los delincuentes han logrado una entrada sorprendente al romper parte de un ventanal tras acceder al tejado de un edificio colindante, demostrando una planificación meticulosa y un conocimiento profundo del lugar.

Los asaltantes han extraído un cofre fuerte firmemente anclado al suelo, que contenía lingotes y monedas de oro valorados en aproximadamente 400.000 euros, convirtiéndose en uno de los robos más significativos del año en la capital francesa.

Los residentes han decidido reforzar la seguridad por su cuenta

Diversos testigos han reportado haber observado individuos sospechosos en el tejado del edificio vecino durante la mañana, lo que podría representar una pista fundamental para la investigación policial. Los agentes de la Tercera Brigada de Policía Judicial (3ª DPJ) han sido asignados para conducir una investigación exhaustiva que permita identificar y capturar a los responsables.

El incidente se enmarca en un contexto más amplio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad en París, donde los índices de criminalidad, especialmente en robos domiciliarios, continúan siendo elevados. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de delincuencia y, a su vez, los residentes del sector han manifestado su inquietud ante el incremento de robos, lo que ha motivado que algunos refuercen la seguridad de sus hogares mediante sistemas de alarma y cámaras de vigilancia. Tales medidas, aunque efectivas, no garantizan una protección absoluta, especialmente en una ciudad tan densamente poblada como París.