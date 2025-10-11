Una discusión por no dar las gracias a tiempo acaba con una mujer asesinada a tiros en EE UU

La policía de Dallas, EE UU, ha informado que Cecilia Simpson, de 41 años, murió el martes por la tarde tras recibir varios disparos en el estacionamiento de un PetSmart. El incidente ocurrió alrededor de las 13 horas, después de una discusión con otra mujer, identificada como Hampton, que se desató por un malentendido al no recibir las palabras “gracias” al abrir una puerta.

Según el relato policial, la disputa comenzó cuando Simpson se molestó porque la otra mujer no le agradeció el gesto. Ambas se dirigieron más tarde en coche a la tienda de mascotas, situada en la misma plaza comercial, donde Simpson advirtió a los empleados que Hampton las estaba siguiendo. Testigos confirmaron que la sospechosa entró en el local y discutió con la hija de Simpson antes de salir del establecimiento.

Al regresar minutos después, Hampton continuó la confrontación, lanzando una botella contra el vehículo de la víctima. De acuerdo con la policía, se produjo un forcejeo en el exterior de la tienda en el que la acusada sacó un arma de fuego y disparó tres veces, causando la muerte de Simpson en el acto. La víctima se encontraba acompañada de su hija, quien presenció el suceso.

Testimonios y detención de la sospechosa

Una enfermera que se encontraba en el lugar relató al canal FOX 4 que intervino para intentar reanimar a la víctima antes de la llegada de los servicios de emergencia. “La hija estuvo junto a la madre todo el tiempo. Escuchar los gritos de una niña llamando a su madre es algo que no podré olvidar”, declaró.

Hampton fue arrestada esa misma noche durante una parada de tráfico. En su declaración, admitió haber discutido con Simpson, aunque sostuvo que solo sacó el arma durante el altercado físico. La mujer fue encarcelada por asesinato y continúa bajo custodia sin derecho a fianza.