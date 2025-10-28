Ni su diseño ni su precio: la verdadera razón por la que Lidl lanza su nueva lámpara de 14 euros

La cadena de supermercados alemana Lidl vuelve a la carga con una de sus habituales ofensivas comerciales, esta vez con una atractiva lámpara de techo por 13,99 euros. Sin embargo, la oferta llega con una condición ineludible: para poder adquirir el producto a ese precio será imprescindible utilizar la aplicación móvil de la compañía. Se trata de una táctica con la que la empresa busca, una vez más, potenciar su ecosistema digital y fidelizar a su clientela a través de su propia plataforma.

En esta ocasión, la propuesta se enmarca en la constante diversificación de la firma germana, que a partir del próximo viernes ampliará su catálogo de hogar con esta nueva solución de iluminación. El diseño del producto se ha concebido con la versatilidad como principal objetivo, ya que su estructura permite una instalación flexible tanto en techos como en paredes, adaptándose a las necesidades de prácticamente cualquier estancia interior.

De hecho, la compañía ha apostado por un diseño sobrio y funcional que se ofrece en dos colores neutros, blanco y negro, para facilitar su integración en la decoración de la vivienda. Los clientes podrán elegir entre dos configuraciones de diseño distintas: un modelo redondo, más compacto, y otro alargado, ideal para iluminar de manera uniforme superficies como una mesa de comedor.

Una apuesta por la durabilidad y la eficiencia energética

En el plano técnico, la lámpara viene equipada de serie con tres bombillas de casquillo GU10. Cada una de ellas tiene una potencia de 4,8 vatios y genera un flujo luminoso de 350 lúmenes, emitiendo una luz blanca-cálida de 2700 kelvins. Esta tonalidad es la que se emplea habitualmente en los hogares para crear ambientes más acogedores y confortables, especialmente en zonas como salones o dormitorios.

Asimismo, uno de los argumentos de venta más sólidos del producto es su longevidad. El fabricante alemán estima para las bombillas incluidas una vida útil de 30.000 horas de funcionamiento. Esta notable durabilidad no solo convierte a la lámpara en una alternativa pensada para el largo plazo, sino que también minimiza la necesidad de reemplazos y reduce el mantenimiento asociado, aportando un considerable valor añadido para el consumidor.