A disposición judicial el detenido por el incendio de Oímbra (Orense) que quema 11.000 hectáreas

El detenido por el incendio forestal de Oímbra (Ourense) ha pasado este domingo a disposición judicial para prestar declaración como presunto autor del fuego registrado en este municipio que ha calcinado alrededor de 11.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas.

El hombre ha llegado a las diez menos cuarto al juzgado de guardia en un coche de la Guardia Civil, del que salió tapado con una cazadora, tras ser introducido por el garaje.

La Guardia Civil había detenido al presunto autor del incendio, vecino de A Gudiña (Orense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra el pasado día 14, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor mientras se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de La Coruña.