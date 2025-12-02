El dispositivo que definitivamente debes desconectar durante los días de lluvia para evitar daños e incendios

Durante las tormentas, muchos electrodomésticos del hogar quedan expuestos a riesgos que no siempre se perciben a simple vista.

Los rayos y las fluctuaciones repentinas en la red eléctrica pueden generar daños graves en equipos con componentes electrónicos sensibles, incluso si la descarga no cae directamente cerca de la vivienda.

Entre los dispositivos más vulnerables se encuentran aquellos que dependen de fuentes de alimentación internas precisas y constantes.

Estos aparatos modernos están diseñados para funcionar con voltajes estables y son particularmente sensibles a picos o caídas de tensión, que pueden surgir por microinterrupciones en la red o descargas eléctricas inducidas por tormentas.

Por qué algunos aparatos son tan sensibles

Los equipos electrónicos actuales, como televisores, consolas de videojuegos, decodificadores y módems, contienen circuitos sofisticados que no toleran variaciones bruscas de voltaje.

Incluso una fluctuación breve puede causar reinicios inesperados, fallos permanentes o daños en los componentes internos. Esto convierte a estos dispositivos en objetivos fáciles durante tormentas intensas.

Medidas de protección efectivas

Apagar un aparato con el control remoto o dejarlo en modo de espera no es suficiente para garantizar su seguridad.

Desconectar completamente de la corriente eléctrica: retirar físicamente el dispositivo del enchufe es la manera más segura de prevenir daños por picos de tensión

Separar todos los cables conectados: los cables HDMI, de antena o de TV pueden actuar como conductores de electricidad y transmitir picos peligrosos al equipo.

Proteger otros aparatos vinculados: consolas, decodificadores, routers y sistemas de sonido conectados al mismo dispositivo también deben desconectarse durante la tormenta.

Estabilizadores y UPS

Si bien los estabilizadores y los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) ofrecen cierta protección, no eliminan por completo el riesgo de daños durante tormentas fuertes. La medida más confiable sigue siendo desconectar físicamente los equipos de la corriente eléctrica.

Entre los más afectados se encuentran televisores, módems, routers, consolas de juegos y decodificadores. Todos ellos poseen circuitos delicados que pueden quemarse con un solo pico de voltaje, provocando reparaciones muy caras y, en situaciones extremas, riesgos de incendio.