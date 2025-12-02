Los profesores mejor pagados de España en 2025: hasta 800 euros de diferencia entre comunidades

La desigualdad salarial entre el profesorado español se ha acentuado en la última década debido principalmente a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico. Según un estudio publicado este martes por UGT, los salarios más altos en 2025 corresponden al profesorado del País Vasco, mientras que los más bajos se registran en Asturias, con una diferencia superior a los 800 euros.

El informe analiza las retribuciones iniciales del profesorado, sin antigüedad ni cargos retribuibles, y señala que los docentes vascos, cántabros y castellanomanchegos son los mejores remunerados, mientras que asturianos, extremeños y catalanes se encuentran en el extremo inferior.

La brecha salarial alcanza 550 euros en Primaria, 680 euros en Secundaria y más de 800 euros en Formación Profesional, considerando tanto las retribuciones básicas como los complementos autonómicos.

UGT advierte de que, pese a los acuerdos firmados para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos y tras el último pacto que supondrá una subida real del 11,5 % total en el periodo de 2025 a 2028, la desigualdad salarial no disminuye, debido a los complementos autonómicos que perciben los docentes.

Canarias a la cabeza

Teniendo en cuenta salario base, complementos de destino, específicos de cada comunidad, de residencia y de productividad o consolidación, los maestros mejor remunerados se encuentran en Canarias (2.986 euros), Ceuta y Melilla (2.960 euros), País Vasco (2.858 euros), Baleares (2.671 euros), Cantabria (2.627 euros) y Castilla-La Mancha (2.594 euros). Los peor pagados son los de Asturias (2.312 euros), Aragón (2.382 euros) y Cataluña (2.399 euros). Madrid se sitúa en torno a la media, con 2.473 euros para un maestro de Primaria.

En Secundaria, los sueldos oscilan entre los 3.309 euros del País Vasco y los 2.626 euros de Asturias, mientras que en Formación Profesional los docentes vascos perciben 3.257 euros, por encima incluso de los 3.090 euros de Ceuta y Melilla, que incluyen complemento de residencia.

UGT denuncia que las comunidades con mayor pujanza económica, como Madrid y Cataluña, presentan salarios docentes en el tramo inferior, lo que provoca que un maestro de Primaria catalán cobre 460 euros menos que un docente de del País Vasco, mientras que la diferencia aumenta hasta 580 euros en Secundaria y 710 euros en FP.

El sindicato critica que las transferencias educativas a las comunidades autónomas provocan que las subidas salariales no se apliquen de manera uniforme ni simultánea, y reivindica la necesidad de armonizar y regularizar los incrementos salariales para reducir el desequilibrio entre regiones.