Donald Trump referencia a "Apocalypse Now" en un polémico mensaje anti-inmigración publicado en sus redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una polémica al publicar en sus redes sociales un mensaje que adapta la icónica frase de la película "Apocalypse Now" para referirse a las deportaciones masivas de inmigrantes. "Me encanta el olor a las deportaciones por la mañana", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social, acompañando el texto con una imagen donde aparece vestido con uniforme militar y gafas oscuras sobre un fondo de helicópteros sobrevolando Chicago, bajo el título "Chipocalypse Now".

El mensaje, que incluye además una advertencia dirigida específicamente a Chicago -"está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA"-, llega pocos días después de que Trump firmara un decreto para renombrar el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra". Esta retórica belicista representa una intensificación significativa en el tono utilizado por el mandatario para abordar las políticas migratorias.

Un guiño cinematográfico polémico

La referencia directa a "Apocalypse Now", la película de Francis Ford Coppola ambientada en la guerra de Vietnam que es considerada un símbolo cultural de la brutalidad de los conflictos armados, ha generado críticas por trasladar esa estética a las deportaciones.

Esta polémica comunicación se produce en un contexto de incremento récord en las actividades de deportación, con datos que muestran 209 vuelos de expulsión en solo el mes de junio, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2020. La administración Trump ha intensificado las redadas y traslados, apoyándose en un presupuesto ampliado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), consolidando la política migratoria como uno de los ejes centrales de su gobierno.