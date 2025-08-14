¿Dónde viajan los españoles? El destino del puente según su clase social

Con la llegada del puente del 15 de agosto, los españoles se preparan para una escapada veraniega, y los destinos elegidos reflejan una clara preferencia por el norte de España y ciudades europeas con rica oferta cultural. Según datos de GuruWalk, plataforma global de free tours, Santander se corona como el destino nacional más reservado, seguido de cerca por Santiago de Compostela y Madrid. Estas ciudades destacan por su clima suave, gastronomía y una combinación de planes culturales y naturales que atraen a los viajeros.

En el norte, la costa cantábrica se posiciona como la gran favorita, con destinos como Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastián, A Coruña y Oviedo registrando un notable interés. La oferta de playas, rutas culturales y un ambiente relajado hacen de estas localidades una opción ideal para quienes buscan desconectar sin renunciar a la cultura y la buena gastronomía.

Más allá de nuestras fronteras, Europa se consolida como el destino preferido por los viajeros españoles. Ciudades como Roma, Budapest, Londres, Berlín y Praga lideran las reservas, ofreciendo una combinación ideal de historia, arte y ocio. Además, destinos como Oporto, Ámsterdam, Florencia, Dubrovnik y París también destacan por su rica oferta cultural y su accesibilidad desde España.

Si bien el 20% de los viajeros elige quedarse en España, el 80% opta por destinos internacionales, consolidando a Europa como la gran favorita para este puente. Ya sea en el norte de España o en ciudades europeas, la tendencia apunta a una escapada que combine frescura, cultura y buen ambiente.