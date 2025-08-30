Las dos frutas que transformarán tu jardín en un paraíso de aves

En agosto, los jardines comienzan a ver cómo los gorriones, petirrojos, mirlos y estorninos, entre otras aves comunes, ven a sus crías abandonar el nido y aprender a buscar su propia comida. Para ayudar a estos jóvenes pájaros durante este proceso, los expertos aconsejan a los jardineros dejar dos tipos de fruta en el césped o en las mesas para pájaros.

La Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB) recomienda ofrecer frutas como manzanas y peras, preferiblemente partidas en trozos, colocándolas en sitios accesibles para los pájaros. Estas frutas resultan muy atractivas para aves como los mirlos y los zorzales, que prefieren alimentarse en el suelo o en plataformas no colgantes.

Aunque tradicionalmente se pensaba que el alimento extra debía darse solo en invierno, hoy se sabe que ofrecer comida durante todo el año beneficia a las aves silvestres. En verano, las aves adultas requieren energía adicional para alimentar y proteger a sus polluelos, por lo que un suministro constante de comida de calidad las ayuda a mantener sus fuerzas y mejora las probabilidades de supervivencia de las crías.

Consejos para la seguridad de las aves

Cuando se coloca comida en el jardín, es importante situarla en áreas abiertas y alejadas de arbustos o setos donde puedan ocultarse posibles depredadores como gatos. Además, la higiene de las mesas y comederos es fundamental para evitar la propagación de enfermedades; por ello, se recomienda limpiarlos regularmente con agua caliente y jabón.

Otros alimentos

Además de las frutas mencionadas, las aves disfrutan de una dietas variada que incluye semillas, insectos, bayas y otros alimentos naturales. En España, frutas como cerezas, naranjas, moras y arándanos también son adecuadas para atraer y alimentar a diferentes especies de pájaros en el jardín.