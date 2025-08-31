Dos jóvenes llegan a París en patinete tras un viaje de 810 kilómetros desde San Sebastián con apenas 100 euros

Una extraordinaria travesía de más de 810 kilómetros en patinete manual, con un presupuesto limitado de 100 euros, ha transformado el viaje de Gorka Lasa e Ibai Martín en una experiencia que desafía los límites de la movilidad tradicional. Esta aventura combina resistencia física, ingenio y una manera distinta de entender el viaje.

Los dos jóvenes vascos han adoptado una filosofía radical: prescindir de transporte motorizado, minimizar gastos y descansar al aire libre. Su aventura ha cautivado a más de 700.000 seguidores en redes sociales.

Un desafío más allá de lo físico

El recorrido comenzó con un gesto simbólico de determinación: ambos se raparon la cabeza como preparación para afrontar las duras condiciones de un trayecto que les obligaba a recorrer decenas de kilómetros diarios, alimentarse con lo justo y dormir a la intemperie.

El presupuesto ajustado fue una de las mayores dificultades. Con solo 100 euros para todo el camino, tuvieron que ingeniárselas: improvisar comidas baratas, sacar partido a cada parada y, en ocasiones, depender de la solidaridad de la gente que encontraban en la ruta.

Con un primer video que alcanzó 3,7 millones de reproducciones en Instagram, su aventura ha trascendido lo personal para convertirse en un fenómeno digital. Más allá de la hazaña, los jóvenes buscan dar visibilidad a la cultura del patinete, reivindicándolo como una alternativa de movilidad real.