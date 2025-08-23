Dos niños holandeses aparecen muertos en su hotel en Estambul: el padre les acompañó a cenar la noche antes, pero no comió

Una tragedia inesperada ha sacudido a la ciudad de Estambul y ha dejado consternada a la comunidad internacional. Dos adolescentes neerlandeses, de 15 y 17 años, fueron encontrados sin vida en la habitación de un hotel en el distrito de Fatih, mientras disfrutaban de unas vacaciones familiares. El padre, de 57 años, fue hospitalizado en estado de shock tras descubrir el fallecimiento de sus hijos.

El suceso, ocurrido el pasado 15 de agosto, ha generado una profunda inquietud entre las autoridades turcas, que han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del fallecimiento. Según los primeros testimonios, los jóvenes habrían cenado en el barrio de Taksim la noche anterior, mientras que el padre no participó en esa comida, lo que ha abierto líneas de investigación sobre una posible intoxicación alimentaria.

El empleado del hotel, Mehmet Kirdag, relató el momento del hallazgo: “Escuché al padre gritar pidiendo ayuda. Cuando entré en la habitación, los dos hijos estaban muertos, uno en la cama y otro en el suelo”. Los servicios de emergencia confirmaron el deceso al llegar al lugar, sin poder determinar de inmediato la causa exacta.

La policía de Estambul ha mantenido un estricto hermetismo sobre los detalles del caso, mientras se esperan los resultados de los análisis forenses. La conmoción ha trascendido fronteras, y miles de usuarios en redes sociales han expresado su solidaridad con la familia, en medio de una ola de dolor y desconcierto.

Este trágico episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad alimentaria, los protocolos en establecimientos turísticos y la atención médica de emergencia en destinos internacionales. La familia, que había viajado a Turquía en busca de descanso y descubrimiento, se enfrenta ahora a una pérdida irreparable.

Mientras el padre permanece hospitalizado, las autoridades insisten en la necesidad de evitar especulaciones y permitir que la investigación avance con rigor.