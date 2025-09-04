El Ébola causa estragos en África: nuevo brote con 16 muertos en El Congo

El Ministerio de Salud Pública de la República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves un nuevo brote de ébola, con 28 casos sospechosos y 16 muertes, en la provincia de Kasai (centro).

"Hasta la fecha, el balance provisional es de 28 casos sospechosos y 16 fallecidos, incluyendo a cuatro trabajadores de la salud. La tasa de letalidad estimada, de un 57%, ilustra la gravedad de la situación", declaró en una rueda de prensa en Kinsasa el ministro congoleño de Salud Pública, Samuel Kamba.

Se trata del décimo sexto brote de ébola declarado en el país desde la última epidemia, que duró entre agosto y septiembre de 2022 y causó una única muerte, informa Efe.