Los efectivos aragoneses trabajan en asegurar el perímetro del incendio forestal de Barniedo de la Reina (CyL)

Más de 30 profesionales del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón siguen colaborando en las labores de extinción de los incendios forestales de Castilla y León. En las últimas horas, sus trabajos se han centrado en el sector de Valverde de la Sierra (León) dentro del incendio de Barniedo de la Reina. Este viernes por la mañana, la brigada helitransportada de Calamocha --con su helicóptero-- ha tomado el relevo de la brigada de Ejea de los Caballeros.

Las principales tareas que desarrollan los efectivos de INFOAR son el aseguramiento del perímetro mediante herramienta manual y, especialmente, la aplicación de fuego técnico. Esta maniobra consiste en generar líneas de control que evitan la propagación del incendio, creando zonas seguras entre la vegetación que ya está afectada y la que aún corre riesgo de arder. Las dificultades más destacadas en la zona son la compleja orografía y la elevada carga de combustible vegetal, que incrementan la intensidad del fuego y complican los trabajos de extinción.

Los medios aportados por el Gobierno de Aragón se componen de la brigada helitransportada de Calamocha con su helicóptero, dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (uno de ellos del Grupo de Apoyo al Director de Extinción - GADEX), y dos capataces.