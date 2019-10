El estrés ya se puede diagnosticar y visualizar con una nueva herramienta

El estrés ya se puede analizar, diagnosticar y visualizar con 'Stress Visualization Experience', una herramienta desarrollada íntegramente por Cigna para medir el nivel de estrés al que está sometida con sensores que miden la frecuencia cardíaca y las ondas cerebrales.

Según informó Cigna este miércoles, su último estudio, '360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond', concluye que el 71% de los españoles sufren estrés y una de sus principales causas reside en el ámbito laboral por el exceso de trabajo (25%), por lo que "gestionar esta problemática debería convertirse en uno de los principales objetivos de las organizaciones dentro de la estrategia de fomento de la salud".

Esta nueva herramienta permite conocer, valorar y visualizar los niveles de estrés, conjugando el análisis de datos biomédicos y el arte digital. Basándose en un análisis cuantitativo a partir de la colocación de sensores en manos y cabeza, mide la frecuencia cardíaca, las ondas cerebrales y la sudoración de la piel. Además, su tecnología permite relacionar los tres indicadores.

Para ello, se extrae una imagen gráfica de los niveles de estrés de la persona a través de un mapa de calor. El objetivo de la herramienta es demostrar que el estrés no solo tiene consecuencias a nivel psicológico, sino también a nivel físico. De este modo, los colores fríos revelan niveles bajos, mientras que los cálidos muestran los índices más elevados.

Tal y como indica Phil Austin, CEO de Cigna Europa, "la salud mental y la salud física -mente y cuerpo– están interconectadas. Promover la comprensión de este vínculo entre los profesionales médicos y la población en general ayudará a que las personas se mantengan saludables. No podemos olvidar que el contexto laboral es el foco principal de estrés y por ello, el camino estará en brindar a las empresas las herramientas adecuadas para manejarlo de una manera estructurada y atractiva".