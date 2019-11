El mercado del alquiler: estos son los “zulos” más sangrantes que puedes encontrar

“Buhardilla en la calle Huertas. Espacio único con zona de aseo y pequeña cocina. Cuarto piso sin ascensor. Muy bien comunicado a un minuto de Antón Martín. 15 metros cuadrados construidos. 78.000 euros”. “Se alquila estudio con sofá cama de 14 metros cuadrados ideal para una sola persona. Cercano al metro Palos de la Frontera, en Madrid. 600 euros mensuales”. “Alquiler de ático en Mozart, Barcelona. 51 metros cuadrados, 2ª planta interior sin ascensor. 800 euros al mes”.

Estas escalofriantes y sangrantes ofertas de pisos en alquiler no han salido de un libro de terror Agatha Christie o uno de ciencia ficción de Isaac Asimov, sino de portales de venta y alquileres de pisos como El Idealista o Fotocasa. Menos mal que el humor, junto con la esperanza, es lo último que se pierde; y menos mal, también, que reír es mejor que llorar. Ese es el lema de El Zulista, una “cuenta parodia de Twitter que sirve para visibilizar la situación inmobiliaria” que tiraniza a aquellos que sueñan con la independencia (la del nido familiar).

Quien habla es quien está detrás de la cuenta; prefiere mantenerse anónima y no aclara cuántas personas están detrás. El Zulista, aunque de espíritu sardónico e irónico, echó a andar fruto de la desesperanza: “Fue un poco casual: a una chica de un grupo de WhatsApp en el que estamos varias personas le surgió la necesidad de buscar piso porque en el suyo le rescindían el contrato. Iba mandando las cosas más escalofriantes que veía en un tono así, como jocoso. La cosa se tornó más seria cuando se acercaba la fecha y no encontraba nada decente. Entonces pensamos que algo había que hacer para visibilizar el problema, siempre manteniendo la ironía y el concepto de mejor reír que llorar”.

Asomarse al balcón de cualquier portal inmobiliario da mucho vértigo. Si a la ardua tarea de encontrar un piso decente se le suman este tipo de ofertas de “zulos”, la misión parece estar protagonizada por Tom Cruise. “Hay cosas que son irreconciliables, como no tener ventanas. Ya puede ser un palacio: si no hay ventilación, no es habitable” -explica la portavoz, y continúa- “Hay casos que son zulos sí o sí y no tiene que ver con el tamaño: es que sean insalubres, que sean inhabitables, que te tengas que salir al pasillo para ir al váter...”.