Un empleado de un establecimiento de comida rápida dispara a unos clientes tras quejarse por el tiempo de espera de su comida

Un empleado de McDonald’s en Davenport (Florida) fue arrestado por disparar a un cliente en el cuello tras una disputa en el autoservicio del restaurante. Según People, el incidente ocurrió el 12 de octubre de 2025, alrededor de las 3 a.m., cuando dos jóvenes —Peter Story, de 19 años, y Nicholas Jones, de 18— fueron informados por el trabajador que no podían ser atendidos debido a la alta carga de trabajo en ese momento.

Los clientes respondieron con amenazas verbales, diciendo que “le iban a dar una paliza” al empleado, identificado como Yoan Soto, de 21 años. Según el informe del sheriff del condado de Polk, Soto salió del restaurante para enfrentarlos y, durante la confrontación, disparó a Story en el cuello. El joven fue trasladado al hospital y se encuentra en condición estable.

Tanto Soto como los dos clientes fueron arrestados. Soto enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado, mientras que Story y Jones han sido acusados de conducta desordenada y amenazas. La policía recuperó el arma en el lugar y revisa las imágenes de seguridad para esclarecer los hechos.

McDonald’s emitió un comunicado expresando su consternación por el incidente y confirmó que el empleado ha sido suspendido. La compañía aseguró que está colaborando con las autoridades y revisará sus protocolos de seguridad y formación para prevenir situaciones similares.

Según el Departamento del Sheriff, el arma utilizada por Soto estaba registrada legalmente a su nombre. No obstante, las autoridades subrayaron que el uso de fuerza letal en este contexto no está justificado por la ley, y que el acusado no alegó defensa propia en el momento del arresto. Las cámaras del restaurante captaron el momento del altercado y el disparo. Las imágenes están siendo analizadas como parte de la investigación. El sheriff Grady Judd declaró que “no hay excusa para sacar un arma y disparar por una discusión sobre comida rápida”, calificando el acto como “una reacción criminal desproporcionada”.