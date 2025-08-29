Encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático: en lugar de irse con el dinero, decide hacer esto

En ocasiones, el buen obrar de las personas sí existe. Obrar bien tiene sentido porque la honestidad fortalece la confianza y las relaciones entre las personas, generando un ambiente de seguridad y cohesión en la sociedad.

Cuando se actúa correctamente, se mejora el valor personal y se fomenta la autenticidad, permitiendo una comunicación más clara y sincera, que facilita el entendimiento y la cooperación.

La buena acción de un hombre que se encontró 500 euros

Un hombre encontró 500 euros en la ranura de un cajero automático en Salamanca. Al darse cuenta de que no había nadie en las inmediaciones, decidió llamar a la Policía Nacional para informar sobre el hallazgo., según informa la agencia Europa Press.

Los agentes acudieron al lugar, recogieron el dinero e identificaron al ciudadano que había actuado de manera ejemplar. Posteriormente, dejaron el efectivo depositado en comisaría mientras se realizaban las gestiones necesarias con la entidad bancaria para localizar al propietario legítimo.

Finalmente se pudo encontrar su verdadero dueño

Gracias a la investigación policial y a la colaboración con el banco, fue relativamente sencillo dar con el dueño del dinero. Se trataba de una persona que, unas horas antes, había intentado realizar un reintegro por esa misma cantidad en el cajero, pero después de esperar varios minutos sin que el efectivo saliera, pensó que la operación había fallado y finalmente se marchó. Como la entidad bancaria no le había reembolsado el dinero, la Policía Nacional pudo devolverle los 500 euros.

Las autoridades aprovecharon este caso para recordar a los ciudadanos que ante cualquier incidencia con cajeros automáticos, como que no entreguen la cantidad solicitada, lo más adecuado es contactar de inmediato con el banco y, si es necesario, con la policía, ya que puede tratarse tanto de un error técnico como de un intento de manipulación fraudulenta del terminal.