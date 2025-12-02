Asesinada a puñaladas una mujer de 29 años y encuentran a su pareja ahorcada

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 29 años cuyo cuerpo ha sido localizado en la tarde de este martes en una vivienda de la ciudad de Alicante. En el mismo domicilio ha aparecido el cadáver de un hombre, que mantenía una relación sentimental con la víctima, por lo que el suceso se investiga como un posible caso de violencia machista.

Según ha informado la Policía Nacional, esta tarde se ha recibido un aviso por el hallazgo de dos cuerpos sin vida encontrados en una vivienda de la capital alicantina. Los cadáveres, un hombre y una mujer de 34 y 29 años de edad, respectivamente, han sido hallados por un testigo cuando ha accedido al interior del citado domicilio.

Según ha podido saber Europa Press, el cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca y el hombre ha aparecido ahorcado.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente inspección ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos y esclarecer las causas de los fallecimientos.

Los primeros indicios, detalla este cuerpo de seguridad, apuntan a que entre los dos fallecidos existe una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de Violencia de Género. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 42 mujeres las víctimas mortales por esta causa en lo que va de año, 1.337 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización