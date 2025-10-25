Encuentran muerta a la tiktoker Emman Atienza, de 19 años, en su casa de Los Ángeles

Este pasado 22 de octubre, la influencer y tiktoker Emman Atienza fue encontrada sin vida en su vivienda de Los Ángeles, ciudad a la que se había mudado este verano desde su Filipinas natal para continuar desarrollando su carrera profesional. Tenía solo 19 años.

Emman era hija del presentador de televisión Kim Atienza y de la empresaria y experta en fitness Felicia Hung. Fueron ellos quienes comunicaron la tragedia a través de un mensaje publicado en Instagram el 24 de octubre: "Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman. Trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las de todos los que la conocieron.

Emman tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no temía compartir su propia experiencia con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos. Para honrar la memoria de Emman, esperamos que conserven las cualidades que ella rigió: compasión, valentía y un toque extra de bondad en su vida diaria. Con cariño, Kim, Feli, José y Eliana."

El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que la causa de la muerte fue suicidio. La joven había hablado en varias ocasiones sobre sus problemas de salud mental, incluso confesando que "llegó al 2024 sin estar segura de si quería vivir".