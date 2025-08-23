Encuentran a una mujer de EE UU desaparecida viviendo como la "segunda mujer del jefe" de una 'tribu africana' en Escocia

Una joven madre de Texas llamada Kaura Taylor, de 21 años, ha sido localizada viviendo con un grupo que se define como una tribu "africana" en un bosque cerca de Jedburgh, Escocia, después de tres meses de misteriosa ausencia. Su desaparición ha generado una profunda preocupación familiar.

Taylor había escapado con su hija de un año, siendo posteriormente encontrada por las autoridades tras la denuncia de su familia, generando un complejo escenario que desafía las percepciones tradicionales de bienestar y libertad personal. La joven ha manifestado públicamente su decisión de permanecer con este grupo, al que considera su nueva familia, argumentando que huye de un entorno familiar que ella cataloga como "tóxico y abusivo".

Tensiones familiares y búsqueda de identidad

Su tía, Teri Allen, describe la infancia de Taylor como profundamente protegida bajo los principios de una comunidad eclesial, lo que contrasta radicalmente con su actual situación. El distanciamiento progresivo de Taylor de su círculo familiar comenzó con un aislamiento gradual y una comunicación cada vez más distante.

El "Reino de Kubala", comunidad a la que Taylor ahora pertenece, se autodenomina como una tribu hebrea perdida con ambiciosas pretensiones territoriales, añadiendo una capa adicional de complejidad al ya intrincado escenario familiar y social.

Las autoridades y la familia continúan monitoreando la situación, esperando que la próxima expiración de su visa de turista en noviembre pueda facilitar su eventual retorno a Texas. Mientras tanto, permanecen alertas ante cualquier indicio que pudiera comprometer el bienestar de Taylor y su pequeña hija.