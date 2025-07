Encuentran una pequeña cápsula oculta en la estatua de la Virgen de Fátima: “podría contener algún mensaje”

En Málaga, una imagen de la Virgen de Fátima custodiada desde hace más de siete décadas ha revelado un secreto inesperado. Durante un estudio médico realizado como paso previo a su restauración, se detectó una pequeña cápsula oculta en el interior de la talla. El descubrimiento, discreto pero lleno de misterio, ha despertado la atención de expertos en arte sacro, fieles y curiosos por igual.

La imagen, conocida en Málaga como “La Peregrina”, es una de las doce réplicas oficiales realizadas en la década de 1940 del original de Nuestra Señora de Fátima. Fue esculpida por el artista portugués José Ferreira Thedim, el mismo que talló la figura que hoy se venera en el famoso santuario portugués. Su llegada a España respondió a una misión evangelizadora internacional promovida tras la Segunda Guerra Mundial, y aunque las demás réplicas regresaron a Fátima, esta permaneció en Málaga por decisión del entonces obispo, Ángel Herrera Oria.

Encuentran una cápsula oculta durante el comienzo de su restauración

En el marco del 75 aniversario de su llegada a la ciudad, la Hermandad encargada de su custodia inició un proceso de restauración que comenzó con una tomografía axial computarizada (un TAC). El examen, realizado por el equipo de Diagnóstico por Imagen del Hospital HM Málaga, buscaba valorar el estado de conservación de la pieza sin alterar su estructura. Lo que nadie esperaba era que el escáner revelara un pequeño objeto: una cápsula encajada en el interior de la figura.

La cápsula, cuya extracción aún no ha sido aprobada, "podría contener algún mensaje o documento relacionado con su autor, el mismo que realizase la talla original de la imagen de Portugal", afirma el hospital encargado de su restauración en un comunicado. Aunque su contenido sigue siendo un misterio, su presencia ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones.

Este tipo de prácticas no eran infrecuentes en el arte sacro del siglo XX. Insertar documentos o mensajes dentro de imágenes religiosas era una forma de dejar constancia de su autoría, contexto histórico o intención espiritual. La posibilidad de que Ferreira Thedim dejara algún tipo de testimonio convierte esta cápsula en una pieza de gran interés tanto artístico como patrimonial.

El uso de tecnologías médicas como el TAC para la evaluación de esculturas religiosas se ha vuelto cada vez más habitual. Permite detectar fisuras, daños ocultos o elementos desconocidos sin dañar la pieza. En este caso, el examen también cumple un papel simbólico: rescata del silencio un elemento oculto durante décadas en una imagen cargada de devoción popular.

“Es un honor colaborar en la conservación de una imagen tan querida por los ciudadanos”, aseguró la doctora Virginia Grando, directora territorial del Grupo HM Hospitales, en declaraciones recogidas tras el hallazgo. La colaboración entre el ámbito sanitario y el mundo del arte sacro pone de manifiesto cómo la tecnología puede ayudar a proteger y reinterpretar nuestro legado.

Por el momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre si la cápsula será abierta o no. Todo dependerá de si se garantiza que su extracción no compromete la estabilidad de la talla. Mientras tanto, la imagen continúa siendo objeto de veneración y se prepara para la restauración completa, con vistas a los actos conmemorativos del próximo año.