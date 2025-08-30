Encuentran los restos mortales de la española desaparecida en Indonesia hace dos meses

Las autoridades indonesias han encontrado este sábado los restos mortales de Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde el pasado 1 de julio. El cuerpo fue localizado en una playa de la región, según confirmaron fuentes del entorno de la víctima, produciéndose además dos detenciones relacionadas con el caso. Matilde, azafata de vuelo jubilada de 72 años, era una viajera habitual del sudeste asiático y mantenía contacto diario con sus familiares y amistades a través de WhatsApp, lo que hizo especialmente alarmante su repentina desaparición.

La investigación había estado marcada por las denuncias de familiares y amigos sobre la lentitud de las autoridades indonesias, así como por las sospechas hacia el personal del hotel Bumi Aditya donde se hospedaba la mujer. El pasado lunes 25 de agosto, siete semanas después de la desaparición, trabajadores del establecimiento encontraron la mochila y algunas pertenencias de Matilde en un vertedero utilizado por el complejo hotelero, aunque faltaban objetos cruciales como su pasaporte, teléfono móvil y cargador.

Sospechas sobre el personal del hotel

El círculo cercano de Matilde no ocultaba sus sospechas hacia el personal del hotel, especialmente hacia la gerente y el encargado de mantenimiento, debido a las múltiples incongruencias en sus declaraciones durante los dos meses de investigación. Entre estas inconsistencias destacaba un supuesto mensaje de WhatsApp fechado el 5 de julio donde Matilde afirmaba estar en Laos, que sus amigas descartaron por las faltas de ortografía y porque contradecía sus planes de viaje a Bangkok para finales de mes.

La familia también denunció que la policía indonesia había interrogado brevemente a la gerente del hotel y a su mano derecha, liberándolos horas después sin proporcionar información a los familiares. Las amigas de Matilde descubrieron además que la televisión había desaparecido de su habitación, a pesar de que fotografías previas de la estancia la mostraban claramente, y que la policía había sido llevada inicialmente a una habitación equivocada durante la investigación.