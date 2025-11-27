Endesa pone en marcha la segunda edición de Cancha Solidaria

Endesa, en su compromiso de ir más allá del patrocinio deportivo convencional, ha presentado la segunda edición de su proyecto Cancha Solidaria. Esta iniciativa, enmarcada en su estrategia de patrocinio con propósito, busca canalizar la capacidad del baloncesto como herramienta de impacto social real, apoyando proyectos que nazcan desde la propia comunidad para mejorar la vida de las personas en todo el territorio nacional.

Tras el éxito de la primera edición, que se centró en ayudar a las zonas afectadas por la DANA, la compañía ha decidido ampliar el alcance de la convocatoria. Así, Cancha Solidaria se transforma en un concurso a nivel nacional abierto a cualquier persona, fundación, club o empresa que tenga una idea para generar un cambio positivo a través del deporte de la canasta.

«Queremos ir más allá de financiar económicamente para tener un impacto real en la sociedad a través de proyectos que de verdad lleguen a la gente», explica Pablo Junco, responsable del proyecto, subrayando la filosofía que impulsa esta y otras acciones sociales vinculadas al baloncesto.

Dinámica

El proceso de selección ha sido rediseñado para maximizar el impacto y la viabilidad de las propuestas. La convocatoria para presentar proyectos se abrirá el próximo 25 de noviembre y se cerrará el 22 de diciembre. Tras esta fase, un jurado compuesto por miembros de Endesa, la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) evaluará las candidaturas recibidas, de las que se estima recibir entre 40 y 60.

De todas ellas, se seleccionarán diez finalistas que pasarán a una fase de votación popular, que se desarrollará entre el 21 de enero y el 10 de febrero. Serán los aficionados y el público general quienes elijan los cinco proyectos ganadores. Estos cinco elegidos no solo recibirán el respaldo de la plataforma, sino que contarán con un impulso económico inicial decisivo. «Al llegar a la herramienta de matchfunding, ya se van a encontrar que en su fondo de financiación van a tener 7.500 euros cada proyecto, puestos por Endesa, sin necesidad de que haya un donante exterior», detalla Junco.

Además de esta aportación inicial, durante el mes de recaudación (del 10 de marzo al 7 de abril), Endesa duplicará cada donación recibida. «Si alguien dona 10 euros, Endesa por esa donación pone otros 10 euros», pone como ejemplo. Este sistema de matchfunding busca potenciar la capacidad de movilización de cada comunidad.

El apoyo no será únicamente económico. Endesa pondrá a disposición de los proyectos ganadores todos sus recursos técnicos y de comunicación, ofreciendo asesoramiento y creando campañas en redes sociales para maximizar su visibilidad. Además, cada uno de los cinco proyectos contará con un «padrino» o «madrina» de la Liga Endesa, jugadores y jugadoras de élite que prestarán su imagen y su voz para impulsar la recaudación. «Lo que queremos es que cada padrino tenga una relación de alguna forma especial con el proyecto, para que lo apoyen más desde su creencia y les toque un poco el corazoncito», señala Pablo Junco.

La iniciativa está abierta a todo tipo de ideas, sin importar su envergadura o duración. Desde la reconstrucción de una cancha, la organización de un evento puntual para integrar a personas mayores, hasta la creación de salas de estudio para jóvenes deportistas. «No nos importa que sea un proyecto de rehabilitación que va a tener cinco meses o un proyecto que dura un día. Lo importante es el impacto social», aclara el responsable.

Ante la posible duda de pequeños proyectos que teman competir contra grandes entidades, desde la organización se lanza un mensaje de ánimo. «Yo les diría que lo más importante es que crean en el proyecto y en la necesidad real que existe. A veces, una cosa pequeñita acaba saliendo y es muy útil. Lo que queremos es que sea un proyecto que vamos a empezar y a acabar juntos, dedicado a gente que realmente lo necesita».

Acciones previas a Cancha Solidaria

►Esta no es la primera vez que Endesa impulsa acciones de este tipo. La compañía lleva años desarrollando su patrocinio con propósito con proyectos memorables como el de las redeiras gallegas, que reciclaban redes de pesca para fabricar redes de canastas, o la humanización del pasillo oncológico infantil del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, decorándolo con motivos de baloncesto para animar a los niños. «Es como una gran empresa que se dedica a escuchar a la sociedad, a escuchar a la comunidad del baloncesto, que además es muy activa socialmente», concluye Pablo Junco, que asegura que con Cancha Solidaria, Endesa reafirma que el mayor triunfo del baloncesto se consigue fuera de la pista.