Las entradas para La Cata del Barrio de la Estación 2026 a la venta desde hoy

La sexta edición de La Cata del Barrio de la Estación tendrá lugar en Haro (La Rioja) el 13 de junio de 2026 y las entradas podrán adquirirse a partir de hoy día 10 en la web de la Asociación del Barrio de la Estación.

El enclave que representa la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo volverá a reunir a 3500 personas dispuestas a disfrutar de 12 grandes vinos seleccionados por las bodegas del Barrio de la Estación que serán maridados con atractivas propuestas gastronómicas creadas por afamados chefs, galardonados con Estrella Michelin. La jornada se completará con experiencias únicas en las bodegas y música en directo, así como degustaciones de productos gourmet en uno de los lugares más emblemáticos de Rioja. Una fiesta en honor al vino que se desarrollará de 11:00 a 19:00 horas y dejará, de nuevo, un recuerdo imborrable entre los afortunados participantes.

La entrada oficial, establecida en 150€, presenta una oferta de lanzamiento para las primeras 1500 entradas a un precio de 125€. Las entradas que históricamente se agotan en pocas semanas, únicamente podrán ser adquiridas por los canales oficiales online pues, en esta edición, no existirá taquilla física el día del evento.