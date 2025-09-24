De España a Suiza: la vida de un joven de 23 años con un sueldo inimaginable para un español

Con solo 23 años, Fernando cambió España por Suiza. Mientras muchos jóvenes españoles siguen luchando por encontrar un trabajo estable en su país, él decidió dar un salto y buscar un futuro distinto en Berna. Allí, trabaja en la industria farmacéutica y ha logrado lo que en España veía casi imposible: un salario alto, estabilidad y la posibilidad de planificar su vida sin angustias. Su historia refleja la dura realidad de miles de jóvenes que, en la última década, han tenido que hacer las maletas en busca de oportunidades que no encuentran en casa.

El salario de un joven de 23 años

En su puesto en Suiza, Fernando (@TheFer_Cars) gana 7.860 euros al mes. Tras pagar un 13% en impuestos, se queda con unos 6.844 euros netos, una cantidad que le permite vivir cómodamente.

En España, en cambio, asegura que ese nivel de independencia sería impensable. La combinación de sueldos bajos y la carga impositiva hace que muchos jóvenes no lleguen a fin de mes, y esa es una de las principales razones por las que tantos optan por emigrar y formar su futuro fuera del país.

El éxodo juvenil español

La decisión de Fernando no es aislada. Entre 2020 y 2025 se estima que 61.000 jóvenes españoles emigraron en busca de mejores condiciones. Además se ha visto un aumento en cantidad de españoles que buscan oportunidades fuera.

Entre 2010 y junio de 2016 fueron 54.285 los que dejaron España para instalarse en otros países de la Unión Europea, según datos de Eurostat. La llamada “fuga de cerebros” se ha convertido en un fenómeno social que refleja un problema estructural en el mercado laboral español.

Los jóvenes se ven obligados a migrar

Para Fernando, emigrar fue casi una obligación debido a la falta de estabilidad económica y la carga fiscal de España. En Suiza, encontró estabilidad laboral y una red de oportunidades que en España parecía cada vez más ficticia. Su historia muestra que detrás de cada joven que emigra hay un mismo trasfondo: el deseo de vivir con un buen salario y unos impuestos proporcionales.