Un español en Australia habla sobre el sistema tributario del país: "No existe la tasa de autónomos"

Cada vez son más los jóvenes españoles que buscan oportunidades laborales en el extranjero, y Australia se ha consolidado como uno de los destinos más populares.

Un usuario español de TikTok conocido como @zurdo.lcr, quien reside desde hace más de dos años en el país, ha compartido su experiencia con el sistema tributario australiano, revelando notables diferencias con el modelo español.

En un video reciente, el joven comienza afirmando que "la diferencia entre pagar impuestos en Australia y en España no tiene ningún sentido". Explica que el sistema australiano permite a los trabajadores recuperar una parte de lo pagado a través del "Tax Return", un trámite anual de devolución de impuestos. Además, destaca que los primeros 18.000 dólares australianos de ingresos anuales están completamente exentos de tributación.

Ventajas para los trabajadores por cuenta propia

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su explicación es la ausencia de una cuota fija para trabajadores autónomos. El español detalla que ha trabajado tanto por cuenta ajena (TFN) como por cuenta propia (ABN), y subraya que "no existe cuota de autónomos", un contraste evidente con la obligatoriedad que existe en España.

En cuanto a su situación personal, el joven revela que el año pasado sus ingresos ascendieron a 42.000 dólares australianos. De esta cantidad, pagó inicialmente 5.000 dólares en impuestos, lo que equivale a aproximadamente un 12% de su sueldo. Según su relato, esta carga fiscal ya resulta mucho más asumible que la que se aplica en España.

La sorpresa, sin embargo, llegó al final del ejercicio fiscal. Tras realizar la declaración anual y solicitar el "Tax Return", las autoridades tributarias le devolvieron 3.200 dólares. Esto significa que su contribución fiscal neta finalmente fue de solo 1.800 dólares sobre sus ingresos totales. El joven concluye que este sistema, con su tramitación disponible hasta el 31 de octubre de cada año, hace financieramente muy atractivo el trabajar en Australia.