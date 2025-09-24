Un español, sobre el empleo en Estados Unidos: "Puedes llegar a cobrar 10.000 dólares mensuales como camarero"

Un joven español ha decidido contar en redes sociales cómo es ganarse la vida en Estados Unidos, un país que para muchos sigue representando la promesa del esfuerzo recompensado. Su experiencia muestra tanto el atractivo económico de cruzar el Atlántico como la dureza de unas jornadas laborales que apenas dejan espacio para el descanso.

Íñigo Beraza aterrizó en Estados Unidos gracias a una agencia especializada que, por unos 1.800 euros, gestionó su puesto de trabajo, la vivienda y el seguro médico. Además, le facilitó el visado J1, cuyo único requisito es estar cursando una carrera universitaria o un grado superior. El joven explica que el nivel de inglés exigido es muy básico y que, más allá de las capacidades lingüísticas, lo que realmente se valora es la motivación y la disposición para trabajar.

El joven reparte su tiempo entre dos supermercados: por la mañana trabaja como reponedor y por las tardes ocupa una caja registradora en otro establecimiento. En total, casi 12 horas de trabajo diario repartidas en seis jornadas a la semana, con un único día libre que apenas le alcanza para recuperar fuerzas y hacer la compra.

En sus vídeos de TikTok, Beraza destaca que sectores como la hostelería o los trabajos de verano, como el de socorrista, ofrecen aún mayores beneficios. Según cuenta, los sueldos habituales rondan entre 4.000 y 6.000 dólares al mes, a los que se pueden sumar las populares propinas. De hecho, menciona el caso de un amigo suyo que ha llegado a alcanzar hasta 10.000 dólares mensuales únicamente trabajando como camarero, una cifra difícil de imaginar en muchos empleos en España.

Más allá de los números, el testimonio de este joven recalca un elemento fundamental: la recompensa existe, pero se consigue a base de largas jornadas y con un gran desgaste físico.